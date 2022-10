VISITE COMMENTÉE ET GUIDÉE DE L’USINE D’EMBOUTEILLAGE DE L’EAU DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hrault

VISITE COMMENTÉE ET GUIDÉE DE L'USINE D'EMBOUTEILLAGE DE L'EAU DE LA SALVETAT

Lieu-dit Lassoubs La Salvetat-sur-Agout Hrault

2022-11-04 16:00:00

Hrault Découvrez la naissance de l’usine de La Salvetat, comment les vertus de cette eau en ont fait une star et comment l’homme a réussi à tirer parti des ressources naturelles de ce territoire.

La visite se poursuit par l’impressionnante chaîne de production avant, bien sûr, de procéder à la dégustation de l’eau. Une eau qui, modernisation oblige, suit les tendances du moment en se déclinant sur des notes citron, citron verdelli, clémentine. Mais sans sucres, colorant ou conservateur et avec seulement des arômes naturels. Sur Inscription obligatoire au 05.32.11.09.45 « Visite guidée de l’Unité d’embouteillage d’eau minérale « »Salvetat » ».

Photos et vidéos interdites dans l’enceinte de l’usine.

Limité à 15 places. » +33 5 32 11 09 45 LASALVETAT

