Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de partir à la découverte d’endroits exceptionnels et fermés au public habituellement. Pour cette édition des Journées 2021 organisées par le ministère de la Culture sur le thème « Patrimoine : Tous compris ! « , nous ouvrons les portes des coulisses de la gare Saint-Lazare ! Vous y découvrirez des lieux secrets gratuitement le temps d’un week-end, les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. Au programme : des visites élaborées et présentées par un conférencier en partenariat avec le Grand Palais. * 1 visite le matin : de 11h00 à 13h00 * 1 visite l’après-midi : de 15h00 à 17h00 Bien entendu, nous mettons tout en œuvre afin de respecter les normes sanitaires et les gestes barrières. Pour participer, il faut obligatoirement vous inscrire en amont.

Visite sur inscription obligatoire. 24 personnes par visite maximum. Avoir au minimum 13 ans. Port de chaussures fermées obligatoire.

Gare de Paris Saint-Lazare 13 rue d'Amsterdam 75008 Paris

