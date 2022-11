Visite commentée et démonstration dans un atelier de poterie artisanale ! Sommières, 2 juin 2022, Sommières.

26 rue Marx Dormoy Sommières Gard

2022-06-02 – 2022-06-02

Sommières

Gard

Présentation de l’entrepriseVisite de l’atelier et explications des différentes étapes de la fabrication Démonstration de tournageVisite du magasin Présentation de l’entrepriseVisite de l’atelier et explications des différentes étapes de la fabricationDémonstration de tournageVisite du magasinInformation :Point de rencontre entre le design et l’artisanat, « Jeux de mains Jeux de vilains » conçoit, fabrique et propose des objets décoratifs et de la vaisselle en céramique.Toutes nos créations en céramique sont fabriquées entièrement à la main dans notre atelier-boutique situé à Sommières (dans le Gard) entre Nîmes et Montpellier.Fondé en 2013, l’univers de Jeux de mains Jeux de vilains est comme son nom : naïf et flamboyant. Pièces uniques ou séries très limitées, ces créations constituent un univers unique et contemporain où la logique se veut 100% Française (Terre de Salernes, dans le Var) et 100% Artisanale, l’ensemble de la chaîne de production est maîtrisé sur place : conception, tournage, émaillage, cuisson et mise en rayon dans la boutique.Jeux de mains Jeux de vilains est né du désir de promouvoir l’artisanat d’art.Clio Marotel, apporte à chacune de ses créations un peu d’elle-même et énormément de passion.Avant de se lancer dans la grande aventure de l’entreprenariat, c’est en Alsace qu’elle étudie l’Art à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.Cette aventure est aussi une belle histoire de famille :Arnaud Boix, tourneur traditionnel de poterie depuis 30 ans, formé dans les maisons les plus prestigieuses de France (Sevre, Not Frere, l’artiste https://galerie-tony-rocfort.com/artistes/michel-wohlfahrt/ »>Michel Wohlfahrt…) a rejoint l’équipe il y a 5 ans.Sa petite sœur, Fanny Marotel, qui jusque là se consacre exclusivement à la vente en ligne de ces produits depuis l’Alsace, à eu le souhait d’élargir ses horizons en créant une deuxième boutique en Alsace, projet pour 2022.La particularité de notre entreprise ?Le sur-mesure, nos produits sont personnalisables et uniques : Style, forme, épaisseur, décor, couleur… qui en font des éléments essentiels de la décoration extérieure comme intérieure. Renseignements: Marotel Clio Nom : Jeux de Main Jeux de VilainAdresse : 26 rue Marx Dormoy 30250 SommièresTéléphone : 04 66 71 06 02Email : jeuxdevilainsjeuxdemains@gmail.com

jeuxdevilainsjeuxdemains@gmail.com +33 4 66 71 06 02

Sommières

