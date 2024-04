Visite commentée et conférence sur l’évolution historique du parc Parc du château des Onglées Acigné, dimanche 2 juin 2024.

Visite commentée par la propriétaire et conférence sur le jardin à la française autrefois présent aux Onglées, et son évolution en un parc paysager. 1 et 2 juin accès par la D29 3

https://associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees

Du 2024-06-01 14:00 au 2024-06-02 18:00.

Samedi 1 juin et Dimanche 2 juin

à 15h00 et à 16h30 : visite commentée du château et du parc par la propriétaire.

à 15h30 et à 17h 00 : Sophie Chmura, historienne de l’art et docteur en histoire, présentera l’esprit du jardin à la française, autrefois présent au château des Onglées, et son évolution en un parc paysager.

Visite libre, de 14h à 18h.

://youtu.be/pKoXhOoYIhs

Parc du château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine

F de Ponfilly