Bureau d’Information Touristique, Angonia, le dimanche 6 juin à 11:30

Prolongez votre matinée culturelle par une visite commentée et apéritive des expositions le dimanche 6 juin à 11h30 ! Dégustation du vin de PAHLM. PAHLM Pratiques Artistiques Hors Les Murs. Après le spectacle « Murène », lecture musicale, dans le cadre du Festival Enfin Livre, par l’auteure, Valentine Goby, accompagnée par Xavier Llamas, guitariste, de 10h00 à 11h15 au Jardin du Grand Presbytère à Martres Tolosane, A l’Office du Tourisme/Espace Angonia. C’est la porte à côté ! Vous y retrouverez à la fois des oeuvres de l’exposition Collection, prolongement de la résidence de Léna Durr à Récobrada et des oeuvres de l’exposition « L’eau, l’air, la terre, le feu », prolongement de la résidence d’Elvire Blanc Briand, céramique/art contemporain. Dans le cadre de Angonia hors les murs. Premier plan : Abraham Poincheval, « Horizon -20, Bouteille ». Au centre : Elvire Blanc Briand, Elvire Bcbd, « ça va clinker ! » Sac de ciment en faïence décor martrais + motif usine Lafarge. Dans les vitrines : Collection de voitures de pompiers de Diego Napoleone, Seb Napoleone, bols de Benoît Luisière, Benoît de La Glacière « d’amour et d’eau chaude » parmi les collections de faïences de la Commune de Martres-Tolosane. Photo d’après comme le jour : Lena Durr, portraits,

Gratuit

