Visite commentée Esplanade Montbéliard, samedi 18 mai 2024.

Visite commentée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Esplanade Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

2024 marque le centenaire du vol historique réalisé par Etienne Oehmichen le 4 mai 1924 à Arbouans : le premier vol au monde de 1 kilomètre en boucle par un hélicoptère. Venez découvrir, du 4 mai au 22 septembre 2024, au gré de votre promenade sur l’esplanade du château, la vie et les travaux de ce personnage inventif et passionné de nature et de technique.

Comment observer un mouvement rapide ? Comment vole un hélicoptère ? Comment nage un ichthyosaure ? Voici quelques-unes des questions que s’est posées Etienne Oehmichen et abordées dans cette exposition en plein air. A travers sept panneaux traitant de sujets aussi divers que l’observation du mouvement, la biomécanique et la conception d’hélicoptère, éveillez votre curiosité à l’aune de celle de cet ingénieur.

Esplanade Esplanade 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Prairie-Grands Jardins Doubs Bourgogne-Franche-Comté

©Machine n°2 – Collection Musées de Montbéliard