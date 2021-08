Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube, Ervy-le-Châtel Visite commentée Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Mercredi 18 août : ERVY LE CHATEL – Visite commentée du village à 10h. Découvrez les trésors de cette "Petite Cité de Caractère" : L'église Saint-Pierre-ès-Liens, la halle circulaire, l'ancienne prison, la porte Saint-Nicolas, l'hôtel de Ville, la promenade du Berle et le jardin médiéval. Visite de l'atelier de l'artiste peintre, Pierre Monnet. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription. Organisée par l'Office de Tourisme Othe Armance. Toutes les visites sont sur réservation obligatoire (jusqu'à la veille) : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

