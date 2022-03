Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau du jardin de Kofu . Jardin de Kofu Pau Catégories d’évènement: Pau

Jardin de Kofu, le dimanche 5 juin à 11:00

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques. Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau. Annulation en cas de pluie Gratuit/Sur inscription

Venez découvrir un jardin japonais au cœur de Pau, son histoire et ses caractéristiques. Visite commentée en trio avec un jardinier, une archiviste et une guide-conférencière de la ville de Pau. Jardin de Kofu 3 avenue du Stade Nautique 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

