Visite commentée "En route pour la Nationale 7"

le samedi 18 septembre à Office du Tourisme

Départ de l’Office de Tourisme de Montélimar, Allées provençales, montée Saint-Martin. Réservation obligatoire au 04 75 01 00 20 Pass sanitaire requis. Places limitées à 30 personnes.

Gratuit sur réservation – Places limitées à 30 personnes

Ses origines, ses déboires, venez apprendre toute l’histoire de la Route Nationale 7 à Montélimar et faire revivre son âge d’or, sur le chemin des vacances, bien sûr ! Office du Tourisme 1 montée Saint-Martin 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

