Albi Hôtel Rochegude Albi, Tarn Visite commentée en occitan Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Visite commentée en occitan Hôtel Rochegude, 6 octobre 2021, Albi. Visite commentée en occitan

Hôtel Rochegude, le mercredi 6 octobre à 17:30

En partenariat avec le Centre Occitan Rochegude, le centre d’art propose une visite commentée de l’exposition Langages tissés d’Isabel Carvalho en occitan ! L’occasion de pratiquer la langue, de rafraîchir son vocabulaire, de se dépayser et de converser tout en se nourrissant au contact de l’exposition. Visite libre et gratuite, sans inscription préalable. Mercredi 6 octobre 2021 à 16h Centre d’art Le Lait, 28 rue Rochegude, Albi

Gratuit

