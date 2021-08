Visite commentée Église Saint-Vincent, 19 septembre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Visite commentée

le dimanche 19 septembre à Église Saint-Vincent

**Église Saint-Vincent** Découverte de l’orgue Grenzig de l’église Saint-Vincent par l’association des amis de l’orgue – à partir de 16h visite libre et commentée de l’église où est installé l’orgue dont le buffet et certains tuyaux de façade datent du XVIIIe siècle… – 16h30 présentation des travaux de relevage en cours de l’instrument reconstruit en 1988 : révision complète. Historique et fonctionnement. Diaporama des différentes interventions : démontage et dépoussiérage des 2800 tuyaux, buffet, mécanisme, soufflerie… Selon consignes sanitaires et travaux en cours possibilité de visite de la tribune sur réservation [[contact@orgue-bagneres.fr](mailto:contact@orgue-bagneres.fr)](mailto:contact@orgue-bagneres.fr), et écoute partielle de l’instrument. Béatrice Vinet Garcia, présidente et Jean Jacques Carrere, organiste Stephane Pesce, facteur d’orgue (sous réserve)

Visite libre et commentée : à partir de 16h de l’église Saint-Vincent et présentation des travaux de l’orgue et 16h30 présentation des travaux de relevage de l’orgue.

Église Saint-Vincent rue Maréchal-Foch, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées



