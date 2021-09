Oyonnax Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax Ain, Oyonnax Visite commentée église Notre Dame de la Plaine et exposition Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Visite commentée église Notre Dame de la Plaine et exposition Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax, 18 septembre 2021, Oyonnax. Visite commentée église Notre Dame de la Plaine et exposition

Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax, le samedi 18 septembre à 14:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine 2021 à Oyonnax, l’association “Service et Amitié Notre-Dame de la Plaine” et ses bénévoles ouvriront au public l’Eglise Notre-Dame de la Plaine le samedi 18 septembre de 14 h à 18 h. Le CAUE de l’Ain propose une visite guidée du bâtiment à 14 h (intérieur et extérieur de l’église et de la chapelle de semaine), suivie d’une visite commentée de l’exposition “ARCHITECTURES SACREES DE PIERRE PINSARD” installée pour l’occasion dans la tribune de l’église. L’exposition permettra de découvrir les trois autres églises réalisées par Pierre PINSARD dans l’Ain (à Bourg-en-en-Bresse, Ségny et Ars-sur-Formans) mais également ses autres réalisations religieuses en France (Lourdes, Lille, Antony et Nantes).

Entrée libre, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Visite commentée de l’Eglise Notre Dame de la Plaine et de l’exposition “ARCHITECTURES SACREES DE PIERRE PINSARD” installée pour l’occasion dans la tribune de l’église. Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax oyonnax Oyonnax Oyonnax Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax Adresse oyonnax Ville Oyonnax lieuville Église Notre Dame de la Plaine à Oyonnax Oyonnax