Visite commentée Eco-parc du Baroeul

Mons-en-Barœul

le samedi 4 juin à 14:00

Venez rendre visite aux jardiniers de votre ville lors des rendez-vous aux jardins ! Profitez d’une balade commentée dans les parcs, d’animations et d’ateliers éco-responsables, le tout en musique ! Au programme : des manèges, des jeux nature, des ateliers créatifs et des visites…

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

