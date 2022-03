Visite commentée d’une vieille cité vigneronne Oberbronn, 14 mai 2022, Oberbronn.

Visite commentée d’une vieille cité vigneronne Oberbronn

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14 16:30:00

Oberbronn Bas-Rhin Oberbronn

Découverte des richesses géologiques, historiques et architecturales d’un ancien village de vignerons : le couvent, autrefois château des Comtes de Linange, l’ancienne maison du bailli, de nombreuses maisons des XVIe et XVIIe siècles, ses églises et ses remparts …

+33 3 88 09 05 63

