le samedi 18 septembre à Centre André François

La collection du Centre André François regorge de véritables trésors : peintures, livres d’artistes, gravures, sérigraphies … Les artistes qui les ont réalisés participent à écrire l’histoire de ce lieu dédié à l’illustration et à l’album. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, explorez la collection aux mille visages que l’équipe du Centre s’attelle à conserver et à enrichir au fil des expositions. 11h et 15h : visite guidée par l’équipe du Centre et découverte d’originaux d’André François et d’illustrateurs. — Masque obligatoire. Infos au 03 44 36 31 59 Horaires d’ouverture : mardi, vendredi : 14h-18h mercredi : 10h-12h / 14h-18h samedi : 10h-17h

Entrée libre.

Découvrez l’histoire du Centre André François à travers sa collection ! Centre André François 70 rue Aimé Dennel – 60280 Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00

