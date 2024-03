visite commentée d’une exposition d’outils anciens de jardinier, de documents anciens sur l’horticulture et un jardin de vivaces et d’arbustes variés. La Cabane de Saint Fiacre, 6, voie Gallo-Romaine 72170 Juillé Juillé, vendredi 31 mai 2024.

visite commentée d’une exposition d’outils anciens de jardinier, de documents anciens sur l’horticulture et un jardin de vivaces et d’arbustes variés. Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin La Cabane de Saint Fiacre, 6, voie Gallo-Romaine 72170 Juillé 4 euros par personne, 3,50 euros par personne pour les groupes au delà de 10, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les 5 sens au jardin d’Eole.

Notre jardin est le lieu idéal où les visiteurs pourront exercer leur sensibilité : le plaisir de la découverte par la diversité des couleurs, la palette végétale se déclinant sous différentes tonalités pour les fleurs, les feuillages… par des parfums sublimes, les roses, chevrefeuille, plantes aromatiques, les feuillages odorants de certaines vivaces… le plaisir de la déambulation à travers un jardin de 2000 mètres carrés environ ponctué d’endroits charmants, ensoleillés ou ombrés, des salon de jardin étant répartis un peu partout invitent le visiteur à se poser et à profiter sereinement de l’instant tout en contemplant une euphorie et une diversité de vivaces, d’arbustes et d’arbres créant des atmosphères variées. La possibilité de toucher et sentir les textures diverses des feuillages comme l’oreille de lapin, toute douce et veloutée, le feuillage odorant de l’oranger du Mexique… Nous sommes refuge LPO et à ce titre des nichoirs sont installés dans le jardin, nous distribuons de la nourriture aux oiseaux de novembre à avril et de l’eau toute l’année avec différents points d’eau comme une vielle baignoire, un petit bassin etc… nous avons une grande diversité d’oiseaux notamment une trentaine de chardonnerets, grive musicienne, accenteur mouchet, rouge-gorge et bien d’autres encore! Leur chant est un véritable bonheur ! Nous plantons des plantes mellifères afin d’attirer une grande variété d’insectes, avec par exemple une jachère fleurie.

Notre jardin est émaillé d’objets et mobilier chinés en brocante, statue, cages à oiseaux, volière, paniers anciens, salons de jardin…

La visite du jardin est complètée par la visite de la collection d’outils anciens de jardin et de documents sur l’horticulture, avec des pièces allant du 17 ème siècle à la moitié du 20 ème. On y trouve des objets insolites comme le pagoscope ou avertisseur de gelée dèjà répertorié dans un guide clause de 1914, des cueilles-fleurs, des échenillors, des sécateurs aux formes variées, des distributeurs anciens de sachets de graines, des cloches en verre, des pots anciens en terre, des pelles en bois ferrées, piochon de botaniste de 1835, esponton de gardes vigne, cueilles-fruits divers, arrosoirs en cuivre et en terre et même l’insolite » fusil à taupes », ceci n’est pas une liste exhaustive tant est grande la diversité des outils et d’objets collectés !

cette collection d’outils étant complétée par divers documents anciens : catalogues de graine, affiches, livres, sachets de graines, plans de jardin…

les 2 visites sont commentées, les visiteurs peuvent poser toutes les questions possibles, nous sommes intarissables sur le sujet et répondrons avec le plus grand plaisir !

Laurence et Serge

La Cabane de Saint Fiacre, 6, voie Gallo-Romaine 72170 Juillé 6, voie Gallo-romaine 72170 Juillé Juillé 72170 Sarthe Pays de la Loire 0673546869 Mon mari et moi proposons à la visite du public une collection d’outils anciens de jardiniers, du 18 ème siècle jusqu’à la moitié du 20 ème, ainsi qu’une série de documents anciens sur l’horticulture, notamment des objets et outils inédits comme « le pagosccpe » (un détecteur de gelée de 1914), de magnifiques cueille-fleurs etc …nous faisons aussi visiter notre jardin, planté d’un grand nombre de vivaces et d’arbustes fleuris et aux feuillages colorés, d’érables du japon… ce jardin est agrémenté par des salons anciens de jardin, cages à oiseaux anciennes, de points d’eau car nous sommes aussi refuge LPO. Cela fait maintenant 13 ans que nous avons créé et aménagé cet endroit. Nous prenons grand plaisir à faire la visite commentée de l’exposition d’outil s et du jardin avec chaque visiteur et sommes ouverts à toutes questions et remarques ! Les visiteurs peuvent se garer devant chez nous ou sur le parking de la mairie, sous condition de traverser prudemment la route départementale pour accéder à notre site!

il y a un terrain de loisir au bord de la rivière Sarthe, avec des tables de pique nique à proximité de notre site

©Laurence Beaufils