Église Saint-Médard, le samedi 18 septembre à 10:00

### Visite et découverte du petit patrimoine de Burgnac. Grandes étapes de la construction de l’église, vestiges de l’ancien presbytère et du prieuré, bonne fontaine et ancien cimetière, vieux métiers… Cette visite conviviale et ludique part à la découverte de la commune de Burgnac. Rendez-vous sur le parvis de l’église à 10h00 afin d’entendre parler de l’église avec les grandes étapes de sa construction. A l’origine, Burgnac était une cure sous patronage de saint Médard de Nyon. Au XIIe siècle, elle appartient au prieuré d’Aureil et devient prieuré cure. L’église actuelle dans son ensemble paraît être du XVe siècle. La visite se poursuivra vers la Rue Froide où seront abordés les vestiges de l’ancien presbytère et du prieuré où demeurent d’anciens éléments architecturaux tels qu’une fenêtre à meneau, un escalier à vis, etc. Puis direction l’ancien cimetière et la « bonne fontaine » dont vous entendrez les vertus autrefois. La découverte de la commune se terminera par l’évocation des vieux métiers et l’illustration de ces métiers d’autrefois par le biais de documentation personnelle des habitants de Burgnac. Une surprise sera réservée à tous les participants ayant rapport avec les commerces autrefois en activité…

Gratuit. Réservation obligatoire. Accessible partiellement aux personnes en fauteuil. Respect des normes sanitaires en vigueur.

Église Saint-Médard 4 place de l’Église, 87800 Burgnac Burgnac Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00