### Venez découvrir la collégiale et son histoire lors de visites commentées d’une heure. Vous pourrez y admirer, entre autres choses, les nombreux vitraux de l’époque médiévale, ou encore les monuments funéraires conservés dans le jardin du cloître.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

