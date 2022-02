Visite commentée d’un très beau parc et son jardin potager créés en 1839 Parc et Jardin potager du château d’Epiré Épiré Catégories d’évènement: Épire

Maine-et-Loire

Visite commentée d'un très beau parc et son jardin potager créés en 1839 Parc et Jardin potager du château d'Epiré, 4 juin 2022, Épiré.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Visite commentée par la propriétaire-jardinière d’un très beau parc et du jardin potager du château d’Epiré créés en 1839. Découverte des essences rares et de leurs évolutions en fonction du réchauffement climatique. Le jardin potager d’un hectare est cultivé au naturel depuis son origine. Tout l’environnement contribue à son développement : de nombreux arbres fruitiers taillés en gobelet ou palissés, de multiples parterres très fleuris en toute saison, autour de 8 grands carrés de cultures. Même les arbres du parc, situés à proximité immédiate, favorisent un équilibre propice à la pollinisation et la fructification des légumes et de faire face en douceur au réchauffement climatique. On regardera les moyens utilisés pour lutter contre les végétaux trop envahissants, mais aussi pour l’accueil des insectes et animaux utiles.

7€ par personne individuelle et pour les groupes de 10 personnes : 5€ par personne plus 10€ pour le groupe)

Parc et Jardin potager du château d'Epiré 10 rue Thierry Sandre 49170 Savennières Épiré Maine-et-Loire

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

Épiré, Maine-et-Loire

Épiré Maine-et-Loire