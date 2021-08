Saint-Jean-de-Côle Le Prieuré Dordogne, Saint-Jean-de-Côle Visite commentée d’un prieuré fondé au XIIe siècle Le Prieuré Saint-Jean-de-Côle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Jean-de-Côle

Visite commentée d’un prieuré fondé au XIIe siècle Le Prieuré, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Côle. Visite commentée d’un prieuré fondé au XIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Prieuré
Gratuit.

Découvrez ce prieuré fondé au XIIe siècle, détruit pendant la guerre de Cent Ans, reconstruit au XVe siècle et agrandit au XVIIe siècle. Le Prieuré Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

