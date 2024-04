Visite commentée d’un jardin nourrissier pour le corps et l’âme Le Bosquet de la Chouette Saessolsheim, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

Venez découvrir notre jardin dans lequel nous cherchons à regrouper toutes nos passions… Sébastien qui est le jardinier et le paysagiste vous (ac)cueillera à l’entrée et vous mènera dans son univers entre vergers, potager, et jardin d’agrément en égrénant ses expériences et ses conseils.

Le Bosquet de la Chouette 67423 Saessolsheim Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est 0602458134 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071040452396 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071040452396 C’est un grand terrain un peu à l’écart du village, mais quand même assez proche pour partager la vie de la commune. Nous y testons l’autonomie sous différents aspects (alimentaire, énergétique). Nous aimerions l’ouvrir à la visite et y créer un lieu d’échange et de partage… La gare d’Obermodern se situe à 30min à pied. Bus sncf arrêt Buswiller à 10 min à pied. Nous avons un pré qui sera mis à disposition comme parking à l’entrée du chemin

©Céline Dreosto