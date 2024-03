Visite commentée d’un jardin Les terrasses de Besançon Besançon, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée d’un jardin Venez visiter ce jardin commenté par son propriétaire. Les visites sont sur rendez-vous. Vous pouvez réserver un créneau au 06-17-11-17-13. 1 et 2 juin Les terrasses de Besançon Entrée : 5 € par personne | Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Informations pratiques :

– durée de la visite 1 heure ;

– 8 personnes par groupe lors des visites.

Les terrasses de Besançon 36 chemin des Ragots 25000 BESANCON Besançon 25000 Les Prés de Vaux Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 17 11 17 13 https://lesterrassesdebesancon.fr Situé sur les hauteurs de Bregille, ce jardin aménagé sur un terrain très pentu vous captivera, et entraînera votre imagination vers de lointaines contrées, au gré de ses nombreuses terrasses à thèmes. Dans cette ambiance propre à la rêverie, au milieu d’arbustes taillés et de vivaces, le visiteur flânera le long des cascades, bassins et rivière ou choisira de méditer en contemplant une vue exceptionnelle. Parking.

© Requet Daniel