Visite commentée d’un jardin du XIXème siècle au pied des remparts de Montaigu en Vendée, sur les berges de la rivière Maine

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les Cèdres Montaigu-Vendée

Au pied des remparts du XIVème siècle, ceinturant le centre ville de Montaigu-Vendée, les bâtiments ont été reconstruits en 1850 sur les ruines du mythique “château des 7 trompettes”, fortification qui défendait le pont Saint-Nicolas. Le jardin clos et sans vis à vis, de 2000m² est un écrin de verdure en terrasses, exposé plein sud, qui donne accès directement à la rivière Maine. La propriété des Cèdres marque l’entrée de la ville, dès le franchissement du pont sur la Maine. L’alignement de cèdres centenaires crée « une porte végétale » très repérable. Ce jardin de ville est contemporain du Parc public Henri Joyau (ancien Parc des Rochettes, situé sur la même rive de la Maine). En France au milieu du XIXème siècle, on parle parfois de jardin paysager composite « sino-anglais », de par l’origine des plantes mises en place, l’adaptation à l’environnement et l’emprunt à d’autres paysages. L’eau est un élément essentiel de ces jardins… Bienvenu en bord de Maine… Visite commentée d’environ 1 heure, sur inscription préalable obligatoire par mail. • Ouverture exceptionnelle, • Jardin privé, paysager Accès: Stationnement gratuit dans la rue et à proximité Animaux non admis et pique-nique interdits

Visite commentée et gratuite par groupe (10h30 ou 14h30 les 04 et 05/06) – Inscription préalable obligatoire par mail avant le 03/06/2022 sur les créneaux horaires proposés.

Au pied des remparts du XIVème siècle, ceinturant Montaigu-Vendée, les générations de propriétaires se succèdent depuis 1860 afin d’embellir ce jardin en espaliers, au bord de la rivière Maine.

Les Cèdres Montaigu-Vendée 22 rue du Général de Gaulle 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



