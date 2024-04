Visite commentée d’un jardin de gourmandises Jardin des Délices Couture-sur-Loir, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée d’un jardin de gourmandises C’est un jardin de village qui associe arbres et arbustes, massifs de vivaces et fleurs, carrés potagers et verger qui offrent les fruits de la gourmandise. 1 et 2 juin Jardin des Délices Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin des Délices 3 rue Racan, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 33 77 67 32 C’est un jardin à visiter pour la gourmandise. Il allie les plaisirs potagers et l’art des desserts puisque la jardinière est passionnée de cuisine. Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins.

©Alexandre COCHONNEAU