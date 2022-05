Visite commentée d’un jardin d’aquarelliste Jardin entre charmilles et buis Allonville Catégories d’évènement: Allonville

Ce petit jardin d’aquarelliste étonne par son charme et son romantisme. .. Structurés de buis, les rosiers, vivaces et aromatiques s’y côtoient pour le plaisir des yeux et la passion des plantes. Ce petit jardin intimiste, aux différentes ambiances, niché dans la campagne environnante, encadre une maison contemporaine. Structure de buis, arbustes, rosiers et grimpantes s’y côtoient pour le plaisir des yeux et la passion des plantes. Aménagement d’un nouvel espace contemporain. Floraison avec bulbes printaniers, vivaces et graminées.

Entrée individuelle : 5 euros – Gratuit pour les enfants – Groupe à partir de 30 personnes : 4 euros

