Épernay Maison de champagne Alfred Gratien Épernay, Marne Visite commentée d’un chai centenaire Maison de champagne Alfred Gratien Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Visite commentée d’un chai centenaire Maison de champagne Alfred Gratien, 18 septembre 2021, Épernay. Visite commentée d’un chai centenaire

Maison de champagne Alfred Gratien, le samedi 18 septembre à 10:00

### La Maison Alfred Gratien vous ouvre les portes de son chai centenaire, puis de ses caves creusées dans la craie, à 18 mètres sous terre, où reposent près d’un million de bouteilles. * 4 départs de visite possibles : 10h00, 11h30 , 14h30, 16h00 – sur rdv uniquement, capacité maximum de 12 personnes par groupe. * 2 créneaux en Français, 10h00 et 14h30 et 2 créneaux en anglais 11h30 et 16h00 – Possibilité de déguster sur place suite à la visite (payant).

Visite : gratuit. Sur inscription. Durée : 35 minutes.

La Maison Alfred Gratien vous ouvre les portes de son chai centenaire, puis de ses caves creusées dans la craie, à 18 mètres sous terre, où reposent près d’un million de bouteilles. Maison de champagne Alfred Gratien 30 rue Maurice Cerveaux, 51200 Epernay Épernay Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épernay, Marne Autres Lieu Maison de champagne Alfred Gratien Adresse 30 rue Maurice Cerveaux, 51200 Epernay Ville Épernay lieuville Maison de champagne Alfred Gratien Épernay