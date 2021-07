Visite commentée du village de Thenissey Église Saint-Léger de Thenissey, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Thenissey.

Visite commentée du village de Thenissey

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Léger de Thenissey

Le village possède deux châteaux implantés face à face dans le même domaine, entourés par des douves en eau creusées au XVIIIème. L’église du village, dédiée à Saint-Léger fut construite au XI-XIIème et remaniée au XIVème. Elle est surplombée par un clocher roman massif en tuf mais il faut surtout découvrir les peintures murales (redécouvertes dans les années 80 lors de restaurations ). Sur le coté de l’église, dans le jardin, est installée la statue d’une Vierge en Majesté et de son Enfant. Le beau lavoir XIXème restauré à trois arcades se tient à deux pas, tout comme l’ancienne mairie école XIXème. Un peu plus bas, sur la place centrale, on remarque une ferme dotée d’une belle grange à trois arcades et d’un pigeonnier. Lors de la visite guidée par un passionné de l’histoire du village, vous découvrirez les maisons qui racontent l’histoire des habitants au fil des siècles.

Gratuit

Découvrez le patrimoine et l’histoire des habitants de ce petit village typique de l’Auxois.

Église Saint-Léger de Thenissey 2 rue de l’église 21150 Thenissey Thenissey Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00