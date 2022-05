Visite commentée du village de Ry Ry Ry Catégories d’évènement: Ry

Seine-Maritime

Visite commentée du village de Ry Ry, 21 mai 2022, Ry. Visite commentée du village de Ry Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin Ry

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Ry Seine-Maritime Ry Ry, un village de roman ? Ry est-il le Yonville-l’Abbaye du fameux Madame Bovary de Flaubert ? Telle est la question. Question qui agite tous les spécialistes depuis la parution du roman et surtout le procès intenté à Flaubert. Nous vous proposons une déambulation aux accents littéraires pour découvrir le Ry d’aujourd’hui et le Ry du temps de Flaubert : une visite commentée conçue comme une entrée dans les coulisses de l’écriture de Madame Bovary. En suivant Muriel, vous pourrez construire votre opinion : Ry et ses habitants ont-ils inspiré le roman de Flaubert ? Départ : Devant l’Office de Tourisme de Ry. Autre précision : possibilité de faire costumer les petites filles pour la visite. Si vous souhaitez prendre cette prestation gratuite, merci de prévenir Muriel VINET, votre intervenante, au 06 68 68 62 60. Ry, un village de roman ? Ry est-il le Yonville-l’Abbaye du fameux Madame Bovary de Flaubert ? Telle est la question. Question qui agite tous les spécialistes depuis la parution du roman et surtout le procès intenté à Flaubert. Nous vous… contact@normandie-caux-vexin.com +33 2 35 23 19 90 Ry, un village de roman ? Ry est-il le Yonville-l’Abbaye du fameux Madame Bovary de Flaubert ? Telle est la question. Question qui agite tous les spécialistes depuis la parution du roman et surtout le procès intenté à Flaubert. Nous vous proposons une déambulation aux accents littéraires pour découvrir le Ry d’aujourd’hui et le Ry du temps de Flaubert : une visite commentée conçue comme une entrée dans les coulisses de l’écriture de Madame Bovary. En suivant Muriel, vous pourrez construire votre opinion : Ry et ses habitants ont-ils inspiré le roman de Flaubert ? Départ : Devant l’Office de Tourisme de Ry. Autre précision : possibilité de faire costumer les petites filles pour la visite. Si vous souhaitez prendre cette prestation gratuite, merci de prévenir Muriel VINET, votre intervenante, au 06 68 68 62 60. Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin Ry

dernière mise à jour : 2022-05-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Détails Catégories d’évènement: Ry, Seine-Maritime Autres Lieu Ry Adresse Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin Ville Ry lieuville Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin Ry Departement Seine-Maritime

Ry Ry Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ry/

Visite commentée du village de Ry Ry 2022-05-21 was last modified: by Visite commentée du village de Ry Ry Ry 21 mai 2022 Ry seine-maritime

Ry Seine-Maritime