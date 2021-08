Ry Ry Ry, Seine-Maritime Visite commentée du village de Ry Ry Ry Catégories d’évènement: Ry

Seine-Maritime

Visite commentée du village de Ry Ry, 25 septembre 2021, Ry. Visite commentée du village de Ry 2021-09-25 14:30:00 – 2021-09-25 Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Ry Seine-Maritime En cette année consacrée à l’auteur Gustave Flaubert, chaque samedi, Madame Vinet, passionnée par Emma Bovary et aussi artisane spécialisée dans la dentelle “frivolité” vous attend au Pays d’Emma Bovary pour vous faire découvrir le village de Ry et ses secrets. Départ, Place Flaubert en face de l’Office de Tourisme à 14h30. *****Visite guidée sur réservation obligatoire.***** En cette année consacrée à l’auteur Gustave Flaubert, chaque samedi, Madame Vinet, passionnée par Emma Bovary et aussi artisane spécialisée dans la dentelle “frivolité” vous attend au Pays d’Emma Bovary pour vous faire découvrir le village de Ry… En cette année consacrée à l’auteur Gustave Flaubert, chaque samedi, Madame Vinet, passionnée par Emma Bovary et aussi artisane spécialisée dans la dentelle “frivolité” vous attend au Pays d’Emma Bovary pour vous faire découvrir le village de Ry et ses secrets. Départ, Place Flaubert en face de l’Office de Tourisme à 14h30. *****Visite guidée sur réservation obligatoire.***** dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ry, Seine-Maritime Autres Lieu Ry Adresse Place Flaubert Office de Tourisme Normandie Caux Vexin Ville Ry lieuville 49.47247#1.34445