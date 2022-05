Visite commentée du village de Ry

2022-06-04 – 2022-06-04 Ry, un village de roman ? Ry est-il le Yonville-l’Abbaye du fameux Madame Bovary de Flaubert ? Telle est la question. Question qui agite tous les spécialistes depuis la parution du roman et surtout le procès intenté à Flaubert. Nous vous… dernière mise à jour : 2022-05-26 par

