Hôtel de ville, le samedi 18 septembre à 14:30

Visite commentée à la découverte de l ‘histoire atypique du village de Bretx. Le village est né autour de sa source de l’actuelle fontaine Saint Jean, qui a aggloméré une communauté religieuse et des activités artisanales attestées par la découverte de vestiges de poterie commune datée de l’an mil, probablement vendues au bord de l’ancienne route gallo-romaine qui traversait le village. Découverte du site du castrum qui a regroupé les villageois vers le 11ème et 12ème siècle puis de l’emplacement du fort villageois du 15ème et 16ème siècle. Découverte des points remarquables qui ont structuré l’histoire du village. Hôtel de ville Village, 31530 Bretx Bretx Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

