Bras-d'Asse

Visite commentée du Vieux Moulin « De l’olive à la lavande » Le vieux moulin, 18 juin 2021-18 juin 2021, Bras-d'Asse. Visite commentée du Vieux Moulin « De l’olive à la lavande »

du vendredi 18 juin au samedi 19 juin à Le vieux moulin

La visite gratuite commentée vous permettra de comprendre les méthodes d’extractions de notre huile d’olives. Méthodes d’hier avec le vieux pressoir toujours présent dans le local d’origine ainsi que méthode d’aujourd’hui. Découvrez aussi la culture de la lavande et du lavandin, du plant à l’huile essentielle. Début de visite toutes les heures.

Accès libre

Visite guidée Le vieux moulin Route du Pont de l’Asse 04270 Bras-d’Asse Bras-d’Asse Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T14:00:00 2021-06-18T18:00:00;2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T18:00:00

