Unique vestige industriel de l’extraction de la pierre calcaire en Île-de-France au XIXe siècle, il permettait de remonter, depuis la carrière souterraine située à 35 mètres de profondeur, des blocs de pierre de 4 à 8 tonnes. Il est formé de deux grandes piles de pierre sur lesquelles repose un tambour destiné à l’enroulement du câble. Le tambour est actionné par des engrenages reliés à un manège sur lequel un cheval évolue pour remonter les blocs. Il a cessé son activité au début du XXe siècle et a été restauré par l’association PICAR, membre de l’Union REMPART. Visite commentée : historique de l’exploitation de la pierre à bâtir, méthode utilisée pour l’extraction, démonstration des outils utilisés, fonctionnement du treuil avec un cheval, historique de la restauration du monument.

Participation adulte : 3,50 Euros. Gratuit pour moins de 18 ans.

