du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musées de Sens – Trésor de la cathédrale

Le Trésor de la cathédrale de Sens est constitué de la chapelle privée des archevêques, de la salle du « Trésor » et de la tribune (donnant sur le chœur de la cathédrale, elle permettait aux archevêques de suivre les célébrations liturgiques). Il renferme des collections célèbres, dont les tissus anciens constituent le fonds le plus original : la majorité sont des étoffes coptes, persanes, byzantines (suaires de saint Siviard, sainte Colombe et saint Loup…) et des vêtements liturgiques (chasuble de saint Ebbon du VIIe siècle, vêtements sacerdotaux de Thomas Becket du XIIe siècle et de saint Edme du XIIIe siècle).

Gratuit | Entrée libre, par groupe de 10 personnes maximum, masque obligatoire

Le Trésor de la cathédrale de Sens, le plus riche de France avec celui de Sainte-Foy-de-Conques, renferme des pièces célèbres.

Musées de Sens – Trésor de la cathédrale 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens Yonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00