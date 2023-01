Visite commentée du Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne, 18 avril 2023, Lillebonne .

Visite commentée du Théâtre romain de Lillebonne

Place Félix Faure Théâtre romain de Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime Théâtre romain de Lillebonne Place Félix Faure

2023-04-18 14:30:00 – 2023-04-18 15:30:00

Théâtre romain de Lillebonne Place Félix Faure

Lillebonne

Seine-Maritime

Accompagné d’un médiateur culturel, remontez le temps et découvrez les 2 000 ans d’histoire du site. Le théâtre, le plus grand et le mieux conservé au nord de la Loire, vous permettra de comprendre l’histoire de l’antique Juliobona, de découvrir les techniques de construction romaines, ou encore les jeux et spectacles qui s’y déroulaient.

Visite tout public, sur réservation.

Accompagné d’un médiateur culturel, remontez le temps et découvrez les 2 000 ans d’histoire du site. Le théâtre, le plus grand et le mieux conservé au nord de la Loire, vous permettra de comprendre l’histoire de l’antique Juliobona, de découvrir les techniques de construction romaines, ou encore les jeux et spectacles qui s’y déroulaient.

Visite tout public, sur réservation.

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 15 69 11 https://www.theatrelillebonne.fr/event/

Théâtre romain de Lillebonne Place Félix Faure Lillebonne

dernière mise à jour : 2023-01-13 par