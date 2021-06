Roanne Théâtre de Roanne Loire, Roanne Visite commentée du Théâtre de Roanne Théâtre de Roanne Roanne Catégories d’évènement: Loire

Visites commentées —————— Le théâtre de Roanne vous ouvre ses portes lors des visites commentées pour découvrir l’envers du décor. Laissez-vous guider au gré des explications et autres anecdotes pour découvrir l’histoire de ce théâtre. Un départ toutes les 1/2 heures est prévu le Samedi matin: * 10h * 10h30 * 11h * 11h30 _(La visite dure 1 h)_ Un départ toutes les heures pour le Dimanche matin : * 10h * 11h Nous déambulerons ensemble dans les couloirs et autres espaces inconnus du public !

Totalement gratuit, il vous suffit de réserver à la billetterie du théâtre, les groupes étant constitué de 15 personnes maximum.

Une visite commentée de ce théâtre à l’italienne plein de charme et de surprise Théâtre de Roanne 1 rue Molière, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Roanne Loire

