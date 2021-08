Saint-Marcan Telegraphe de Chappe Ille-et-Vilaine, Saint-Marcan Visite commentée du télégraphe de Chappe Telegraphe de Chappe Saint-Marcan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Premier système de télécommunication au monde, le télégraphe de Chappe permettait d’envoyer des messages sur la France entière grâce à un système de bras articulés. Le télégraphe de Chappe, créé en 1799, se situait sur la ligne Paris-Brest. Grâce à ce réseau, un message pouvait transiter de Paris à Brest en 20 minutes seulement, au lieu de 4 jours à cheval. Venez visiter le tout premier système de télécommunication au monde, inventé à la fin du XVIII° siècle par Claude Chappe et découvrez le mécanisme en mouvement. Telegraphe de Chappe le Télégraphe, Lieu-dit La Masse, 35120 Saint-Marcan Saint-Marcan Ille-et-Vilaine

