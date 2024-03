Visite commentée du square Jérôme-Cuzin Jardin du square Cuzin Auch, samedi 1 juin 2024.

Comment se construit la nature en milieu urbain ? À quelles essences pensez-vous lorsqu’on parle d’un jardin en ville ? Apprenez-en plus sur le square Jérôme-Cuzin à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Mobilisez vos sens et suivez Elsa, notre guide-conférencière, Laetitia, paysagiste au CAUE du Gers et Christophe, responsable du service Espaces verts pour découvrir les enjeux d’un îlot de verdure en ville.

Le Pays d’art et d’histoire Grand Auch Cœur de Gascogne propose cette visite en partenariat avec le service Espaces verts de la Ville d’Auch et le Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Gers.

Jardin du square Cuzin 13 rue Guynemer, Auch Auch 32000 Gers Occitanie Jardin public de 2 800 m² qui prend place autour de l’ancienne chapelle du séminaire, réhabilité entre 2017 et 2018 en mémoire de Jérôme Cuzin, ancien premier adjoint de la Ville d’Auch. L’idée de l’aménagement était de créer un îlot de fraîcheur – avec une source à eau recyclée qui court dans un ruisseau de galets, le cheminement étant assorti de brumisateurs – au sein du centre historique, mais aussi d’aménager la partie en talus exposée plein sud avec des plantes adaptées aux conditions difficiles, en donnant ainsi naissance à un « jardin sec ». Ces deux parties sont reliées par une zone de transition et de repos avec des pelouses, des plantations et de nombreux bancs et transats.

