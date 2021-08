Visite commentée du site de l’abbaye Sainte-Colombe Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens, 19 septembre 2021, Saint-Denis-lès-Sens.

Visite commentée du site de l’abbaye Sainte-Colombe

Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens, le dimanche 19 septembre à 16:00

L’abbaye est fondée en 620 par le roi Clotaire II et l’évêque Saint Loup pour honorer et prier Sainte Colombe, jeune martyre décapitée en 274. Abbaye royale, elle vit la construction d’une nouvelle église en 853 et encore d’une grande abbatiale consacrée en 1164. L’abbatiale et tous les bâtiments, sauf un que l’on peut encore voir, sont démolis après la Révolution. Des religieuses s’installent sur place en 1842 et font construire la chapelle dont la crypte abrite une châsse contenant les reliques de sainte Colombe.

Gratuit

Venez visiter l’ancienne Abbaye royale de Sainte-Colombe, comprenant des bâtiments du XVIIe siècle, du XXème, et une belle chapelle néogothique du XIXème

Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens 12 Rue de l’Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Yonne



2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00