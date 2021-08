Visite commentée du site de la tour hydraulique de Saussy La Tour de Saussy, 18 septembre 2021, Saussy.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Tour de Saussy

Construite entre 1876 et 1878, la tour de Saussy est un remarquable témoignage de l’architecture industrielle du XIXème siècle. **C’est le plus vieux château d’eau de France et le seul dont la pompe relevante était mue par une éolienne !** Promenade commentée (100 m) au pied de la tour ———————————————- C’est là, dans le charmant site de la Combe des Mousseneux que vous découvrirez son fonctionnement et admirerez l’ingéniosité de ses concepteurs. Vous comprendrez pourquoi notre association veut sauver et aménager cet édifice. La tour de Saussy est le site “mission Bern 2020” pour la Côte d’Or, nous vous informerons de l’avancée des travaux. Nous serons sensibles à vos encouragements ! ### Sur place : – buvette – exposition – vente de reproductions de cartes postales anciennes – vente de reproductions de tableaux de Didier GOIZIL et Guy VANGILBERGEN, tous deux inspirés par la tour Vous pourrez ensuite vous rendre l’école d’équitation (1,5 km en direction de Chaignay) en utilisant le moyen de transport de l’époque : LA CALÈCHE (payant) Vous y verrez l’étonnant manège, où le constructeur de la tour entraînait ses chevaux pour la chasse à courre. ### Pour préparer votre visite : [[http://asats.e-monsite.com/](http://asats.e-monsite.com/)](http://asats.e-monsite.com/) À noter : Visites d’environ 15 min, encadrées et commentées par des membres bénévoles de l’ASATS, en continu de 10h00 à 19h00. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de nos visiteurs.

Pas d’inscription préalable, démarrage des visites au fur et à mesure des arrivées. Navette en calèche vers le manège historique : toutes les heures – tarifs : 3 euros l’aller simple, 5 euros l’aller et retour

La Tour de Saussy 21380 Saussy



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00