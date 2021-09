Levie Site archéologique de Cucuruzzu Corse-du-Sud, Levie Visite commentée du site de Capula et de l’exposition les lieux de mémoire de la Corse médiévale. Site archéologique de Cucuruzzu Levie Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

L’exposition vous fera cheminer à travers les paysages médiévaux de l’île et de découvrir les hommes, les objets, les archives, les œuvres d’art et les légendes qui y sont rattachés, selon un itinéraire qui s’articule autour de trois thématiques : traces matérielles, figures humaines et héroïques, traces symboliques.

passe sanitaire obligatoire, prévoir des chaussures de marche, une casquette et de l’eau.

L'exposition « Les lieux de mémoire de la Corse médiévale » a été réalisée sous la codirection de J.-A. CANCELLIERI (Prem histoire médiévale) et Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT (MCF histoire médiévale) Site archéologique de Cucuruzzu, Capula, San Larenzu 20170 Levie

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

