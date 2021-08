Le Change Chapelle Saint-Michel-d'Auberoche Dordogne, Le Change Visite commentée du site d’Auberoche et de sa chapelle du XIIe siècle Chapelle Saint-Michel-d’Auberoche Le Change Catégories d’évènement: Dordogne

Profitez d’une visite guidée du site d’Auberoche pour découvrir son histoire dans la guerre de Cent Ans, l’épopée des Archambaud, Comtes de Périgord et la chapelle Saint-Michel, joyau de l’art roman ! La chapelle Saint-Michel est un petit joyau de l’art roman du XIIe siècle classé monument historique. Ces murs conservent des fragments de peintures médiévales du XIIIe siècle. Elle est le dernier vestige bâti du “castrum” d’Auberoche construit au Xe siècle et dont la destruction correspond à l’aboutissement des démêlés des comtes Archambaud de Périgord avec la ville de Périgueux.

Gratuit. Entrée libre.

