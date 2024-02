Visite commentée du Sentier des Casemates Soultz-les-Bains, vendredi 19 juillet 2024.

Le guide de l’Office de Tourisme va parcourir les 6 km du sentier sur les hauteurs de Soultz-les-Bains et les détailler les fonctions des différentes casemates

Le sentier des casemates chemine par le vignoble et la forêt, tantôt sur la crête de Dangolsheim et tantôt par le vallon de Soultz-les-Bains.

Au long de son parcours de 2h30 environ (6 km) des vestiges de la première guerre mondiale seront à découvrir.

Cette colline allongée, trait d’union entre la Feste Kaiser Wilhelm II (Fort de Mutzig) se révèle être une redoutable position défensive.

Réalisées entre 1914 et 1916, les fortifications au-dessus de Soultz-les-Bains ont pour missions de contrer les offensives de l’armée française provenant de Saverne.

Du haut de cette colline, un panorama remarquable nous est offert, ce qui permet d’avoir une vue sur la plaine d’Alsace et les Vosges (le Donon, le Kronthal, les carrières royales, Cathédrale de Strasbourg…)

Infos pratiques :

Durée 2h30.

Minimum 8 pers. et maxi 15

Enfant à partir de 12 ans

Non praticable en poussette

Protection solaire, eau, bonnes chaussures et vêtements adaptés aux conditions météo, lampe de poche

Je réserve ma place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 09:30:00

fin : 2024-07-19 12:00:00

rue de l’école

Soultz-les-Bains 67120 Bas-Rhin Grand Est

