### Profitez de visites commentées pour découvrir le retable de la fin du XVe attribué à l’école de Martin Scongauer et classé au titre des monuments historiques. C’est la pièce maîtresse du mobilier de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Buhl. Cette œuvre date de la fin du XVe ou tout début du XVIe siècle. On l’attribue à l’école de Martin Schongauer – Le Beau Martin – et il est de facture typiquement rhénane.

Gratuit.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

