Visite commentée du potager bio de Courances

Essonne

Visite commentée du potager bio de Courances

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château et parc de Courances

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, Courances vous permet exceptionnellement de visiter son potager bio avec un maraîcher. Légumes, fruits, fleurs… Réhabilité en 2013 et certifié bio en 2015, venez découvrir un travail et un savoir-faire uniques, respectueux de la nature. Durée : 1h Entrée gratuite, réservation par mail à [info@courances.net](mailto:info@courances.net) Rdv à 15h au 2 hameau de Chalmont, 77930 Fleury-en-Bière Trois hectares d’une production certifiée Agriculture Biologique Château et parc de Courances 13 rue du Château 91490 Courances Courances Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

