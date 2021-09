Brélévenez Pont Sainte Anne Brélévenez, Côtes-d'Armor Visite commentée du Port de Lannion Pont Sainte Anne Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

Côtes-d'Armor

Visite commentée du Port de Lannion Pont Sainte Anne, 18 septembre 2021, Brélévenez. Visite commentée du Port de Lannion

Pont Sainte Anne, le samedi 18 septembre à 17:00 Visite guidée proposée par l’ARSSAT / Venue libre

D’un pont à l’autre, partez à la découverte du port de Lannion et de la riche histoire des quais du centre-ville ! Pont Sainte Anne Pont Sainte Anne, 22300, Lannion Brélévenez Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brélévenez, Côtes-d'Armor Autres Lieu Pont Sainte Anne Adresse Pont Sainte Anne, 22300, Lannion Ville Brélévenez lieuville Pont Sainte Anne Brélévenez