VISITE COMMENTEE DU PORT DE COMBERGE, 21 juillet 2022, . VISITE COMMENTEE DU PORT DE COMBERGE

2022-07-21 10:30:00 – 2022-07-21 10:30:00 Le port de plaisance de St Michel c/c est un site incontournable pour les vacanciers. Mais qu’en est-il de vos connaissances de ce lieu emblématique de la commune ?

Didier, le guide, vous fera partager l'histoire de ce lieu où mouillent près de 130 bateaux. D'après l'idée de René Talureau et selon les souhaits des marins locaux, le port de Comberge a accueilli quelques embarcations de pêcheurs professionnels à ses débuts en 1962 alors que, de nos jours, les plaisanciers y louent la quasi-totalité des emplacements. Nouveauté 2022…tout savoir sur le Port de Comberge !

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

