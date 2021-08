Montluçon Église Notre-Dame Allier, Montluçon Visite commentée du polyptyque de l’église Église Notre-Dame Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Visite commentée du polyptyque de l’église Église Notre-Dame, 18 septembre 2021, Montluçon. Visite commentée du polyptyque de l’église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame Découverte du polyptyque de la « Vie de la Vierge », datant de la fin du XVe siècle, et des autres oeuvres d’art qu’abrite cette église construite au XIIe siècle et remaniée au XVIIe siècle. Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

