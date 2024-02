Visite commentée du phare de Carteret Barneville-Carteret, mercredi 14 février 2024.

Visite commentée du phare de Carteret Barneville-Carteret Manche

Perché à 80 mètres d’altitude, le phare de Carteret veille sur le littoral ouest du Cotentin depuis des décennies et guide les bateaux qui naviguent entre les côtes françaises et les iles anglo-normandes. C’est aussi le gardien des mémoires de ses occupants et du territoire qui l’entoure.

Cette visite commentée exceptionnelle est donc non seulement l’occasion d’accéder au balcon et de profiter du superbe panorama sur nos côtes, mais c’est également le moment parfait pour mieux comprendre l’histoire de ce lieu emblématique.

Durée 45 min Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire.

Prévoir habits chauds et coupe-vents en fonction des conditions météo.

Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

Mineurs accompagnés.

Non adapté poussettes / PMR.

Adapté en cas de pluie.

Perché à 80 mètres d’altitude, le phare de Carteret veille sur le littoral ouest du Cotentin depuis des décennies et guide les bateaux qui naviguent entre les côtes françaises et les iles anglo-normandes. C’est aussi le gardien des mémoires de ses occupants et du territoire qui l’entoure.

Cette visite commentée exceptionnelle est donc non seulement l’occasion d’accéder au balcon et de profiter du superbe panorama sur nos côtes, mais c’est également le moment parfait pour mieux comprendre l’histoire de ce lieu emblématique.

Durée 45 min Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire.

Prévoir habits chauds et coupe-vents en fonction des conditions météo.

Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

Mineurs accompagnés.

Non adapté poussettes / PMR.

Adapté en cas de pluie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:30:00

fin : 2024-02-14

Rue du Sémaphore

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Visite commentée du phare de Carteret Barneville-Carteret a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Cotentin