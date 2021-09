Magny-en-Vexin Place de l'Europe Magny-en-Vexin, Val-d'Oise Visite commentée du patrimoine bati et paysagé de Magny en Vexin Place de l’Europe Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Sur la base du parcours des sentiers du Patrimoine, visite historique commentée du centre de la ville de Magny-en-Vexin. Accès: En voiture avec parkings à proximité. Par bus 95-04 depuis Cergy Préfecture

Visite gratuite de 2 heures avec 1 départ par jour destinées aux personnes désireuses d’en savoir davantage sur l’histoire de Magny-en-Vexin et de son évolution jusqu’à nos jours.

Visites guidées du patrimoine bati et paysagé du centre ville de Magny en Vexin et de la campagne reliant les différents quartiers. Place de l’Europe 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin Val-d’Oise

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:30:00

